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Шотландия заговорила о независимости

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Шотландия заговорила о независимости
Эдинбург снова потребует референдум о независимости от Великобритании. Фото: news.bigmir.net

Лондон не сможет удерживать Эдинбург в составе Соединенного Королевства против его воли.

Заявила лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Старджен, об этом сообщает BBC News.

По ее словам, показатель поддержки SNP на парламентских выборах (партия заняла 3 место) дает ей мандат на проведение нового референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Добавила, что референдум состоится, несмотря на возражения премьер-министра Бориса Джонсона.

"Если он (Джонсон - ред. Gazeta.ua) полагает, что сказанное им" нет "заканчивает эту историю, то он обнаружит, что он абсолютно, в высшей степени не прав", - заявила она.

Стерджа подчеркнула, что британское правительство не сможет удерживать Шотландию в составе Соединенного Королевства против ее воли.

"Вы не можете удерживать Шотландию в составе союза против ее воли. Продолжение существования Британии возможно только на основании согласия. Если Джонсон уверен, что шотландцы хотят остаться в составе Великобритании, то он должен дать им возможность высказаться по этому поводу", - сказала лидер SNP.

В шотландском Глазго 2 ноября состоялась массовая демонстрация за независимость от Великобритании. Организаторы оценили количество участников в 20 000 человек.

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