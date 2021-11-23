Состояние Саакашвили улучшилось

Состояние политика Михеила Саакашвили улучшилось.
В госпитале города Гори его осмотрел консилиум врачей, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Физически Михеил Саакашвили гораздо активнее. Общая тенденция положительная, остаются определенные неврологические нарушения, но для их устранения нужно время", - сказал журналистам врач Александр Цискаридзе.
Четыре дня назад Саакашвили перестал голодать.
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Цискаридзе добавил, что лечение продолжается комплексно с участием многих специалистов.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.
8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). В ночь на 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
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