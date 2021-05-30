Состоялся первый тестовый концерт без дистанции

Люди посетили шоу бесплатно. Фото: АР

В Париже тысячи людей в масках и с результатами теста на коронавирус собрались на субботний концерт.

Мероприятие состоялось в рамках эксперимента в сфере здравоохранения, чтобы подготовить Францию ​​к восстановлению проведения массовых мероприятий, сообщает АР.

На концерте в AccorHotels Arena выступила французская рок-группа 1980-х годов Indochine и ди-джей Этьен де Креси.

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Люди посетили шоу бесплатно, но должны были пройти три теста на коронавирус: два до и один после концерта.

Организовать мероприятие помогло руководство государственного госпиталя.

По словам руководства больницы, чтобы еще больше снизить риск, организаторы допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.

Франция запретила массовые музыкальные концерты с начала 2020 года. Культурные заведения были закрыты на протяжении большей части последних 14 месяцев. Количество госпитализаций и подтвержденных случаев Covid-19 во Франции в последние недели неуклонно сокращается по мере увеличения количества вакцинаций.