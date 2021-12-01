Составили рейтинг самых дорогих городов мира

Израильский Тель-Авив стал самым дорогим городом для проживания в мире.

Второе место в общем рейтинге городов, где дороже всего жить, разделили Париж и Сингапур, говорится в отчете Worldwide Cost of Living от издания The Economist. Далее следуют Цюрих и Гонконг, которые в прошлом году занимали первое место.

"Тель-Авив поднялся с пятого места в 2020 году и впервые возглавил рейтинг. Улучшение позиций города объясняют прочностью национальной валюты и ростом цен на транспорт и продукты. Кроме того, Тель-Авив был вторым самым дорогим городом по алкоголю и транспорту, пятым - по личной гигиене и шестым - по отдыху", - говорится в сообщении.

В топ-10 дорогих городов также попали Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания), Лос-Анджелес (США) и Осака (Япония).

Автор: eiu.com

Цены в городах в рейтинге сравнивают с Нью-Йорком. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов: чем выше балл, тем дороже жизнь в городе. Составители рейтинга анализировали стоимость 50 тыс. товаров и услуг в 173 городах с августа по сентябрь, в частности стоимость еды, напитков, средств личной гигиены, стоимость проезда в транспорте, коммунальных платежей, расходов на отдых и тому подобное.

На вершине рейтинга по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города. Североамериканские и китайские города остаются относительно умеренными. Самые дешевые города в основном находятся на Ближнем Востоке и в Африке или в беднейших частях Азии.

Сирийский Дамаск сохранил звание самого дешевого города в мире для проживания. Киев находится на 88-м месте в мире, поднявшись на 13 позиций.

Автор: eiu.com

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Киев занял 16-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 139 при норме 50. На первом месте рейтинга оказался индийский город Дели. Показатель загрязнения воздуха - 223. На втором Бишкек (Кыргызстан), третье - Чэнду (Китай).