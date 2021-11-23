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вторник, 23 ноября 2021 04:30

Киев вошел в пятерку самых инстаграммных городов мира

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Киев вошел в пятерку самых инстаграммных городов мира
Киев – один из самых инстаграммных городов мира. Фото: Сегодня

Столица Украины попала в ТОП-5 самых инстаграмных городов мира.

Киев в Instagram пользователи упомянули 21,9 млн раз. Он стал популярнее многих знаменитых городов мира. Исследование провела компания Design Bundles.

Компания проанализировала геолокации городов и достопримечательностей, которые чаще всего упоминаются пользователями в Instagram. На основе анализа составлен рейтинг из ТОП-10 самых популярных городов в социальной сети.

Первую строчку занял Рим с количеством отметок в Instagram 61,2 млн. Киев – на четвертом месте с количеством отметок 21,9 млн. Столица Украины популярнее в сети за Флоренцию, Прагу, Будапешт и другие городов.

Первая десятка распределилась таким образом:

1. Исторический центр Рима – 61,2 млн отметок;

2. Рио-де-Жанейро – 45 млн отметок;

3. Венеция – 25,7 млн отметок;

4. Киев — 21,9 млн отметок;

5. Исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок;

6. Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок;

7. Будапешт — 14,6 млн отметок;

8. Бразилиа – 13,2 млн отметок;

9. Исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн отметок;

10. Кито – 9,8 млн отметок.

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В Киеве главную елку страны на Софийской пл. в этом году украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Символом празднования будет Доброчар – волшебник и ученый. Однако его резиденцию вместе с фестивалем иллюминации перенесли за город.

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