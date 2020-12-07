Сорвала балаклаву: белорусскую активистку приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Булоруску осудили на 2,5 лет. Фото: news.24tv

Белорусскую активистку Наталью Херши минский суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы.

Во время акции протеста она сорвала с лица омоновца балаклаву, сообщил TUT.BY.

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Женщина последние 12 лет проживала в Швейцарии. Ее признали виновной в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел.

Суд постановил изъять и уничтожить бело-красно-белый флаг, который был у женщины. Сторона обвинения утверждает, что Херши нанесла силовику тяжелые телесные травмы.

Сторона защиты планирует обжаловать приговор.

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимом героизации нацизма".