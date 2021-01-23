Соратник Навального сообщил важную инофрмацию

Во всех крупных городах России проходят митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Фото: Reuters

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные.

Будут собираться, пока их требования не будут выполнены.

"Думаю, я сейчас могу взять на себя такую ​​ответственность и сказать, что мы покажем, как мы умеем самоорганизовываться и перегруппировываться. И в следующие выходные проведем акции протеста по всей стране. Мы считаем, что наши справедливые требования должны быть выполнены. И мы будем призвать людей снова выходить в следующие выходные", - сказал Волков, передает" МБХ-медиа ".

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Между тем сообщается, что на акциях поддержки Навального задержали уже 1614 человек. Больше всего - в Москве - 513. На втором месте Санкт-Петербург - 212, 92 человека в Новосибирске, 49 человек в Омске и 47 в Казани.

Сегодня во всех крупных городах России проходят митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится под арестом в тюрьме "Матросская тишина". В российском городе Чита сотрудники ОМОНа отказались разгонять митинг.