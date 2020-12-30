Сообщили предварительное число погибших после землетрясения в Хорватии

В результате землетрясения в хорватском городе Петриня погибли по меньшей мере 7 человек, многие ранены.

Об этом сообщает BBC.

Седьмую жертву нашли под обломками церкви в Зазине. Спасатели ищут выживших под статками зданий. Мэр Петрини Даринко Думбович отметил, что разрушена примерно половина города. Там больше всего пострадавших, повреждений и разрушений из-за того, что населенный пункт находился ближе всего к эпицентру землетрясения.

Фото: Reuters

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Украинцам, которые находятся в Хорватии порекомендуют следить за сообщениями местных новостей, быть осторожными и не паниковать. В случае повторного толчка рекомендуется безотлагательно покинуть здания, но не пользоваться лифтом. Не стоять у деревьев и линий электропередач. Телефон украинского посольства на случай чрезвычайных ситуаций: +385916051010.

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Во вторник, 29 декабря, в Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр бедствия находился в 46 км от Загреба и в 100 км от боснийского города Баня-Лука.