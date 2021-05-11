Сообщили о жертвах в Тель-Авиве

В Тель-Авиве в результате ракетного обстрела погибла женщина. Еще один человек получил тяжелые травмы.

Вечером город и его окрестности подверглись ракетному обстрелу из Сектора Газы, сообщает The Jerusalem Post.

И хотя сработали сирены воздушной тревоги, жертв избежать не удалось.

Обстрел произошел через несколько часов после того, как движение ХАМАС предупредило Израиль, что выпустит ракеты по Тель-Авиву, если ВС Израиля будут продолжать наносить удары в секторе Газа.

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Ожесточенные столкновения между израильскими силовиками и палестинцами происходили вечером в пятницу, 7 мая, у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах. После окончания молитвы на Храмовой горе прихожане бросали камни в силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Пострадали по меньшей мере шесть силовиков и около 200 палестинцев, более 20 верующих госпитализировали.