Сообщили о смерти еще двух вакцинированных от Covid-19

В Норвегии сообщили о смерти двух вакцинированных от Covid-19.

В Норвегии умерли двое жителей дома престарелых, которых вакцинировали от Covid-19 препаратом Pfizer / BioNTEch.

Сейчас выясняют, была ли смерть вызвана прививкой, сообщает Медицинское агентство Норвегии.

Агентство не уточняет возраста умерших, а также когда именно они получили прививки.

Еженедельно в стране в домах престарелых умирают около 400 человек. Поэтому говорить о взаимосвязи вакцинации и смерти людей рано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США разрешили еще одну вакцину от коронавируса

На прошлой неделе в Швейцарии сообщали о смерти 91-летней женщины, которую до того прививали от коронавируса, но тогда связь между этими двумя событиями не подтвердили.

26 декабря в Норвегии начали вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer / BioNTech, который утвердили в Европейском Союзе (Норвегия не является членом ЕС). По состоянию на 4 января прививки сделали чуть более двум тысячам людей - в основном из-за проблем с доставкой вакцины. После этого темпы вакцинации в стране усилили.