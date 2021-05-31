Сообщили о бомбе: еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку

Самолет Ryanair отправили на стоянку подальше от терминала, где полиция провела проверку. Фото: Reuters

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе на борту.

Boeing 737 со 160 пассажирами приземлился в аэропорту Берлина 30 мая около 20:00 по местному времени, сообщает dpa со ссылкой на немецкую полицию.

Представитель аэропорта отметил, что причиной посадки стала аварийная ситуация в воздухе. В полиции уточнили, что информацию о возможном взрывном устройстве на борту обнародовали не сразу "по оперативным соображениям".

Самолет Ryanair отправили на стоянку подальше от терминала, где полиция провела проверку. Пассажиров высадили, а их багаж обследовали правоохранители со служебными собаками. Угрозы для жизни людей не обнаружили, поэтому в 04:00 по местному времени, пассажиров пересадили на другой самолет и отправили в Краков.

В прошлом году в Лондоне также приземлился рейс Ryanair, направлявшийся из Кракова в Дублин, после информации о возможном взрывном устройстве на борту.

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23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы за сообщения о минировании, но взрывного устройства не нашли. На борту находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Также задержали его спутницу, россиянку Софию Сапегу. В Беларуси Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в частности в организации массовых беспорядков.