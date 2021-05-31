Сообщили о бомбе: еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку

 
Ексклюзивы
1/5
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2079
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 477
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
3 Просмотров: 738
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1449
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1206
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2187
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1161
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1512
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1044
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 2016
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
После месяца насилия в столице протестуют против акций протеста
После месяца насилия в столице протестуют против акций протеста
В авиакатастрофе погиб &quot;Тарзан&quot; - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
Детей выбросило из надувного батута на трамвайные пути
Детей выбросило из надувного батута на трамвайные пути
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Видео
Все видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 414
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 279
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1818
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 522
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 12:40

Сообщили о бомбе: еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку

  Комментировать
Сообщили о бомбе: еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку
Самолет Ryanair отправили на стоянку подальше от терминала, где полиция провела проверку. Фото: Reuters

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе на борту.

Boeing 737 со 160 пассажирами приземлился в аэропорту Берлина 30 мая около 20:00 по местному времени, сообщает dpa со ссылкой на немецкую полицию.

Представитель аэропорта отметил, что причиной посадки стала аварийная ситуация в воздухе. В полиции уточнили, что информацию о возможном взрывном устройстве на борту обнародовали не сразу "по оперативным соображениям".

Самолет Ryanair отправили на стоянку подальше от терминала, где полиция провела проверку. Пассажиров высадили, а их багаж обследовали правоохранители со служебными собаками. Угрозы для жизни людей не обнаружили, поэтому в 04:00 по местному времени, пассажиров пересадили на другой самолет и отправили в Краков.

В прошлом году в Лондоне также приземлился рейс Ryanair, направлявшийся из Кракова в Дублин, после информации о возможном взрывном устройстве на борту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Софию Сапегу могут выдать России - МИД Беларуси

23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы за сообщения о минировании, но взрывного устройства не нашли. На борту находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Также задержали его спутницу, россиянку Софию Сапегу. В Беларуси Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в частности в организации массовых беспорядков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили о бомбе: еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Gangnam Style рекордно подорвала YouTube

Не смогли запустить Биг-Бен

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 6138
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 5895
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 2916
Украинский борщ готовят на заправке из томатного сока: рецепт
Украинский борщ готовят на заправке из томатного сока: рецепт
 Просмотров: 2439
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 2358
Мир
В Китае отказались от политики "одна семья - два ребенка"
В Китае отказались от политики "одна семья - два ребенка" Просмотров: 99
Популярная среди украинцев курортная страна ослабила карантин
Популярная среди украинцев курортная страна ослабила карантин Просмотров: 126
Польша упростит трудоустройство для украинцев
Польша упростит трудоустройство для украинцев Просмотров: 144
Миру угрожают новые пандемии Covid-26 и Covid-32
Миру угрожают новые пандемии Covid-26 и Covid-32 Просмотров: 243
Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от полиции
Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от полиции Просмотров: 135
Больше всего комментируют
3
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
1
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
Голосов: 2382
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть