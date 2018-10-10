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среда, 10 октября 2018 20:03

Сообщили неутешительную статистику самоубийств в Украине

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Сообщили неутешительную статистику самоубийств в Украине
Украина входит в Топ-25 стран мира по количеству самоубийств. Фото: NKM

Украина входит в топ-25 стран мира по количеству самоубийств.

Показатель смертности вследствие суицида за 2017 год в Украине составляет 15,3 на 100 тыс. населения. Данный показатель больше, чем в большинства европейских стран, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Хотя этот уровень снизился с 2005 года (когда приходилось 22,6 смертельных случаев в результате самоповреждения на 100 тысяч населения), Украина все еще находится в числе первых 25 стран мира по этому показателю", - говорится в сообщении.

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В Запорожье девушка совершила самоубийство, прыгнув с моста. Покончила с собой на глазах у свидетелей.

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Дата
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