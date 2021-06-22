Сообщили, когда Маск введет глобальный интернет

Бета-версией пользуются уже 10 тыс. клиентов в США, Австралии, Новой Зеландии и части Европы. Фото: Reuters

Уже в сентябре американская компания Илона Маска SpaceX планирует полностью обеспечить глобальное интернет-покрытие с помощью мини-спутников Starlink.

После того, как спутники обеспечат глобальное покрытие, компания начнет переговоры с регуляторными органами разных государств, чтобы получить разрешение для предоставления телекоммуникационных услуг, заявила исполнительный директор SpaceX Гвен Шотуэлл, передает Reuters.

"Мы успешно запустили примерно 1800 спутников. Как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет постоянное глобальное интернет-покрытие. Это должно произойти примерно в сентябре", - сказала она на технологической конференции Macquarie Group.

К 2027 году SpaceX планирует вывести в космос 42 тыс. мини-спутников.

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SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года. Тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже 13 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 893 аппаратов. До конца этого года компания Илона Маска планирует осуществить еще два запуска. 18 октября SpaceX отправила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. В мае Илон Маск заявлял, что примерно 500 тыс. человек уже сделали предзаказ за интернет Starlink. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях.