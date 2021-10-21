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четверг, 21 октября 2021 17:20

"Сонный тур": в Гонконге запустили специальный автобус, где можно поспать

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&quot;Сонный тур&quot;: в Гонконге запустили специальный автобус, где можно поспать
В Гонконге от бессонницы страдают примерно 2,2 млн человек. Фото: pixabay.com

В Гонконге запустили 5-часовой автобусный тур для тех, кто легко засыпает в общественном транспорте.

Пассажирам двухэтажного автобуса выдают маски для глаз и беруши, пишет AP. Билет стоит от $13 до $51 с человека, в зависимости от того, на каком этаже выбрать место.

"Я увидел пост своего друга, который жаловался, что напряжен из-за работы и не может спать ночью. Но он засыпал, когда ехал в автобусе. Именно его история вдохновила запустить тур", - рассказал менеджер по маркетингу Ulu Travel Кеннет Конг.

Первый "сонный тур" состоялся 16 октября, на него распродали все билеты. Некоторые пассажиры взяли с собой одеяла, тапочки и подушки для путешествий. Автобус останавливался на острове Лантау и в зоне обслуживания самолетов возле аэропорта Гонконга, чтобы проснувшиеся пассажиры могли пофотографироваться.

Исследования 2012 года показали, что в Гонконге страдают от бессонницы примерно 2,2 млн человек. Некоторые жители региона ассоциируют общественный транспорт со сном и легче засыпают в автобусе, чем дома.

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Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме. Недосып несет плохие последствия для здоровья: депрессию, болезни сердца и ожирение. Исследователи обнаружили, почему так важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна и мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.

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