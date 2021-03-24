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среда, 24 марта 2021 08:04

Солдаты застрелили 7-летнюю девочку

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Солдаты застрелили 7-летнюю девочку
В Мьянме силы безопасности застрелили 7-летнюю девочку в ее доме. Фото: Reuters

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, силы безопасности застрелили 7-летнюю девочку прямо в ее доме. В связи с этим 24 марта в стране объявлена молчаливая забастовка, что предусматривает полную остановку любой деятельности.

Солдаты проводили рейд по домам протестующих в Мандалае и открыли огонь по отцу девочки, когда она сидела у него на коленях. Кроме ребенка в том же доме погибли еще 2 человека. Об этом сообщает Reuters.

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Активисты призвали граждан Мьянмы провести молчаливую забастовку и не выходить на работу в среду. Также должны закрыться большинство предприятий, магазинов и других заведений и организаций.

Погибшая девочка стала самой младшей жертвой военного переворота в Мьянме на сегодня. Путчисты пока не комментируют инцидент.

В Мьянме продолжаются массовые акции протеста. С начала захвата власти военными погибли по меньшей мере 224 демонстранта. Количество арестованных в ходе многочисленных акций возросло до 2258 человек. Тысячи протестующих прошли маршем в городе Натмаук, где родился национальный герой Аун Сан. Акции протеста не утихают в других регионах Мьянмы.

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Дата
24
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