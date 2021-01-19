"Сохраню в сердце" - Мелания Трамп обратилась к американцам

Мелания Трамп обратилась к американцам в последний раз. Фото: Reuters

Первая леди США Мелания Трамп обнародовала прощальное видеообращение к гражданам Соединенных Штатов.

Ролик, в котором она призвала отказаться от насилия, появился на официальной странице Трамп в Facebook.

Женщина поблагодарила медиков, военных и неравнодушных людей, которые боролись с Covid-19 все это время.

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"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано. Долг перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценности, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привнести хорошие обычаи в нашу повседневную жизнь", - отметила Мелания.

Первая леди напомнила, что каждая жизнь бесценна и призвала американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых.

По словам Трамп, ее вдохновляли поступки "невероятных американцев по всей стране".

"В тот момент, когда мы с Дональдом завершаем свое пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которых сохраню в своем сердце", - подытожила первая леди.

Действующий президент США Дональд Трамп решил в последний день своего правления уйти с поста главы государства эффектно.