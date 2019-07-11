Софи Лорен согласилась сняться в фильме после 10-летнего перерыва

Известная итальянская актриса 84-летняя Софи Лорен вернулась на съемочную площадку. Сейчас звезда кинематографа начала съемки в новой роли в фильме "Вся жизнь впереди".

Эта работа станет первой для актрисы в полнометражном фильме за 10 лет, сообщает Variety.

Софи Лорен сыграет мадам Розу, которая пережила Холокост. Актриса предстает в необычном образе - на инвалидной коляске, без яркого макияжа и с растрепанной прической.

Автор: panorama.am 84-летняя Софи Лорен вернулась на съемочную площадку. Сыграет мадам Розу, которая пережила Холокост в фильме «Вся жизнь впереди»

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Картина "Вся жизнь впереди" основана на одноименном романе французского писателя Ромена Гари. В нем рассказывается история арабского мальчика, живущего в детском приюте. Другие детали фильма пока не разглашаются.

Съемки фильма проходят в Италии. Сообщается, что актриса работает по 10 часов в день и проведет на съемках все лето.

Софи Лорен - итальянская актриса и певица. Обладательница почетных премий многих кинофестивалей - Каннского, Венецианского, Московского, Берлинского. Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне. Лауреат пяти премий "Золотой глобус". С мужем Карло Понти прожила в браке 41 лет. Воспитали двух сыновей.