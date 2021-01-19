Соцсеть ультраправых активистов разблокировали благодаря содействию России

Соцсеть ультраправых активистов разблокировали. Фото: kod.ru

Соцсеть Parler, которой пользуются американские ультраправые, разблокировали благодаря содействию российских технологических компаний.

Об этом сообщает Reuters.

11 января сеть отключили от Amazon Wed Services и она исчезла из интернета. Parler обвинили в бесконтрольном насильственном контенте.

Пользователи этой соцсети распространяли поддержку насилия в Капитолие 6 января и призывы к штурму и бунту. Поэтому Apple и Google удалили приложение из своих сторов.

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Стало известно, что сайт принадлежит компании Ddos-Guard, которую контролируют 2 россиян.

"DDos-Guard обычно предоставляет такие услуги как защита от атак типа "отказ в обслуживании", - сообщил эксперт по инфраструктуре Рональд Гилметт.

Генеральный директор Parler Джон Матц и представители DDoS-Guard не ответили на запросы агентства о комментарии.

Reuters сообщили, что компания работает с расистскими и ультраправыми сайтами и организациями при поддержке правительства России.

За месяц до штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа ультраправые активисты получили большое пожертвование в биткоинах на сумму $ 522 тыс.