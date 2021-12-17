Снова около 100 нелегалов пытались прорваться из Беларуси в Польшу

Польские пограничники на границе с Беларусью / Польская пограничная служба

В четверг, 16 декабря, 93 мигранта со стороны Беларуси пытались прорвать границу Польши.

Одна группа нелегалов атаковала польских пограничников. Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter.

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На участке границы Дубичи - Церковни 11 мигрантов силой пытались прорвать границу Польши. Они бросали петарды в силовиков. Также группа из девяти человек в районе Бобровника пыталась прорваться в ЕС. Польские пограничники предотвратили все попытки нелегального пересечения границы.

С полуночи 15 декабря ужесточились ограничения на въезд в Польшу из-за пределов ЕС, в том числе из Украины.