Снегопады в Мадриде нанесли ущерб на 1,4 млрд евро

В Испании прошел сильный снегопад. Фото: Reuters

Во время снежной бури в Испании, эпицентром которой стал Мадрид, городу был нанесен ущерб почти на 1,4 млрд евро.

Об этом сообщил мэр Хосе Луис Мартинес-Алмейда, передает El Pais.

"На данный момент мы подсчитали, что разрушительный ущерб последних дней составляет 1,398 млрд евро, рассчитанный на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу города", - отметил мэр.

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По его словам, Мадрид будут предлагать признать зоной стихийного бедствия.

"Мы просим власти объявить зоной катастрофического бедствия, для этого есть все условия, и я прошу центральное правительство поспешить с ответом", - добавил он.

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