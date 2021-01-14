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четверг, 14 января 2021 21:28

Снегопады в Мадриде нанесли ущерб на 1,4 млрд евро

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Снегопады в Мадриде нанесли ущерб на 1,4 млрд евро
В Испании прошел сильный снегопад. Фото: Reuters

Во время снежной бури в Испании, эпицентром которой стал Мадрид, городу был нанесен ущерб почти на 1,4 млрд евро.

Об этом сообщил мэр Хосе Луис Мартинес-Алмейда, передает El Pais.

"На данный момент мы подсчитали, что разрушительный ущерб последних дней составляет 1,398 млрд евро, рассчитанный на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу города", - отметил мэр.

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По его словам, Мадрид будут предлагать признать зоной стихийного бедствия.

"Мы просим власти объявить зоной катастрофического бедствия, для этого есть все условия, и я прошу центральное правительство поспешить с ответом", - добавил он.

15 января в Украину придут настоящие морозы. С приходом холодной зимы стоит вспомнить, как избежать переохлаждения. Признаками переохлаждения является дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушения речи и способности мыслить. После переохлаждения человек может потерять сознание, а у детей кожа становится ярко-красная и холодная, а они сами вялые.

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