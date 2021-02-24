Смоленская катастрофа: самолет Качиньского уничтожили взрывчаткой

Комиссия заявляет, что самолет Качиньского был уничтожен взрывчаткой. Фото: Reuters

Самолет Ту-154М, в котором в апреле 2010 года погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 пассажиров, был уничтожен взрывчаткой.

Кто подложил взрывчатку, пока неизвестно, поскольку это должна установить прокуратура. Об этом сообщила комиссия по расследованию авиакатастрофы.

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Глава комиссии, эксминистр нацобороны Польши Антони Мацеревич отметил, что перед 11-й годовщиной Смоленской катастрофы, комиссия представит важную информацию о причинах катастрофы.

Мацеревич также раскритиковал бывшего члена Смоленской подкомиссии, датского эксперта Гленна Йоргенсена, который в интервью польскому еженедельнику Sieci заявил, что не были приложены все усилия для выяснения причин катастрофы.

Йоргенсена сказал, что Мацеревич ввел "хаос и конфликты" между членами подкомиссии, а члены комиссии по состоянию на прошлый год сами не видели окончательного отчета своей комиссии.

В то же время, Мацеревич отверг все обвинения, отметив, что Йоргенсен с сентября прошлого года не является членом комиссии, поскольку он не получил сертификат доступа к материалам с ограниченным доступом от службы военной контрразведки Польши.

10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Смоленск-Северный" (РФ) разбился польский правительственный самолет с 96 пассажирами на борту. В авиакатастрофе погибли президентская чета Леха и Марии Качиньских, все военное командование польской армии, значительная часть польской политической, религиозной и общественной элиты страны. В 2011 году польская комиссия по расследованию причин катастрофы основными причинами катастрофы назвала ошибки экипажа польского самолета. Значительную ответственность комиссия возложила на российских контролеров движения на аэродроме "Смоленск-Северный", которые подавали частично ложную информацию экипажа и не запретили посадку Ту-154М в аэропорту. После прихода к власти в Польше в 2015 году правоконсервативной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, новое правительство отменило рапорт своих предшественников, назвав его нелегитимным, и в феврале 2016 года возобновило Смоленское следствие. С тех пор провели эксгумацию тел всех жертв катастрофы и исследовали еще раз все записи "черных ящиков" . Образцы собранных материалов направлены в несколько международных лабораторий, которые должны подтвердить или исключить наличие остатков взрывчатых веществ. В правящей партии PiS неоднократно возлагали ответственность за катастрофу на россиян, намекая на возможную причастность к катастрофе российской власти. Кроме того, они обвиняли в халатности членов правительства экс-премьера Дональда Туска, действия которых также могли повлиять на доведение до катастрофы.