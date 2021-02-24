Смоленская катастрофа: самолет Качиньского уничтожили взрывчаткой

 
Ексклюзивы
1/5
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 1602
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 414
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1413
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3645
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 891
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
9 Просмотров: 2322
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 540
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 828
Фото
Все фото
10
5
11
5
5
Черепах кормят майонезом, чтобы спасти
Черепах кормят майонезом, чтобы спасти
В Дании напечатали украинские книги
В Дании напечатали украинские книги
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
На железной дороге произошла масштабная авария: фото
На железной дороге произошла масштабная авария: фото
Нашли наскальный рисунок, которому 17,5 тыс. лет
Нашли наскальный рисунок, которому 17,5 тыс. лет
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 189
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 450
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 720
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 522
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 657
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 19:05

Смоленская катастрофа: самолет Качиньского уничтожили взрывчаткой

  Комментировать
Смоленская катастрофа: самолет Качиньского уничтожили взрывчаткой
Комиссия заявляет, что самолет Качиньского был уничтожен взрывчаткой. Фото: Reuters

Самолет Ту-154М, в котором в апреле 2010 года погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 пассажиров, был уничтожен взрывчаткой.

Кто подложил взрывчатку, пока неизвестно, поскольку это должна установить прокуратура. Об этом сообщила комиссия по расследованию авиакатастрофы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иранская версия катастрофы МАУ "полна противоречий" - ООН

Глава комиссии, эксминистр нацобороны Польши Антони Мацеревич отметил, что перед 11-й годовщиной Смоленской катастрофы, комиссия представит важную информацию о причинах катастрофы.

Мацеревич также раскритиковал бывшего члена Смоленской подкомиссии, датского эксперта Гленна Йоргенсена, который в интервью польскому еженедельнику Sieci заявил, что не были приложены все усилия для выяснения причин катастрофы.

Йоргенсена сказал, что Мацеревич ввел "хаос и конфликты" между членами подкомиссии, а члены комиссии по состоянию на прошлый год сами не видели окончательного отчета своей комиссии.

В то же время, Мацеревич отверг все обвинения, отметив, что Йоргенсен с сентября прошлого года не является членом комиссии, поскольку он не получил сертификат доступа к материалам с ограниченным доступом от службы военной контрразведки Польши.

10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Смоленск-Северный" (РФ) разбился польский правительственный самолет с 96 пассажирами на борту. В авиакатастрофе погибли президентская чета Леха и Марии Качиньских, все военное командование польской армии, значительная часть польской политической, религиозной и общественной элиты страны.

В 2011 году польская комиссия по расследованию причин катастрофы основными причинами катастрофы назвала ошибки экипажа польского самолета. Значительную ответственность комиссия возложила на российских контролеров движения на аэродроме "Смоленск-Северный", которые подавали частично ложную информацию экипажа и не запретили посадку Ту-154М в аэропорту.

После прихода к власти в Польше в 2015 году правоконсервативной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, новое правительство отменило рапорт своих предшественников, назвав его нелегитимным, и в феврале 2016 года возобновило Смоленское следствие. С тех пор провели эксгумацию тел всех жертв катастрофы и исследовали еще раз все записи "черных ящиков" . Образцы собранных материалов направлены в несколько международных лабораторий, которые должны подтвердить или исключить наличие остатков взрывчатых веществ.

В правящей партии PiS неоднократно возлагали ответственность за катастрофу на россиян, намекая на возможную причастность к катастрофе российской власти. Кроме того, они обвиняли в халатности членов правительства экс-премьера Дональда Туска, действия которых также могли повлиять на доведение до катастрофы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смоленская катастрофа: самолет Качиньского уничтожили взрывчаткой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 19476
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 9504
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 9414
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 7839
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 6768
Мир
"Украина подала девятый иск против России" - обзор мировой прессы
"Украина подала девятый иск против России" - обзор мировой прессы
 Просмотров: 126
Полицейские перехватили рекордные 23 т. кокаина стоимостью €600 млн
Полицейские перехватили рекордные 23 т. кокаина стоимостью €600 млн Просмотров: 315
Парень инсценировал собственное похищение, чтобы не идти на работу
Парень инсценировал собственное похищение, чтобы не идти на работу Просмотров: 153
Уволился президентский шеф-повар, который работал в Елисейском дворце 25 лет
Уволился президентский шеф-повар, который работал в Елисейском дворце 25 лет Просмотров: 405
Спортсмен стал мировым рекордсменом, проплыв 81 м подо льдом
Спортсмен стал мировым рекордсменом, проплыв 81 м подо льдом Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
7
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
3
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 116
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть