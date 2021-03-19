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пятница, 19 марта 2021 18:42

Смоленская катастрофа: опубликовали видео, которое может изменить результаты расследования

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Смоленская катастрофа: опубликовали видео, которое может изменить результаты расследования
Туск не хотел, чтобы расследованием занималась только Россия. Фото: Wikimedia

Экс-премьер Польши Дональд Туск и его окружение после Смоленской авиакатастрофы сомневались в том, надо ли предоставлять право России фактически самостоятельно вести следствие по этому делу.

Видео с закрытых переговоров в канцелярии Совета министров Польши 23 апреля 2010 года с участием Туска и аккредитованного при Межгосударственном авиационном комитете в Москве полномочного представителя Польши Эдмунда Клиха обнародовал польский государственный телеканал TVP1.

На фрагменте видео Туск спрашивает Клиха, почему тот по телевидению публично намекнул, что позволяя российскому МАК самостоятельно вести следствие по делу катастрофы, Варшава отдала инициативу Москве. Туск заявил, что ему раньше никто не говорил о возможности выбрать другой вариант ведения следствия. На это Клих сказал о своих сомнениях и попросил тогдашнего министра инфраструктуры Цезария Грабарчик о встрече с премьером. Этого не удалось устроить.

13 апреля Москва предложила Варшаве вести следствие в соответствии с 13-м приложением к Чикагской конвенции, то есть через 4 дня после катастрофы, сказал Клих. Он думал, что на высоком межгосударственном уровне между Варшавой и Москвой этот вопрос решат. Он надеялся, что в Польше кто-то предложит россиянам альтернативный вариант.

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Клих признал, что если бы вопрос юрисдикции следствия тогда не поставили бы на самом высоком уровне и в СМИ, может быть, Москва согласились бы на международное следствие.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в связи с обнародованием пленок делом Смоленской катастрофы должна снова заняться прокуратура.

Президент Польши Лех Качиньский погиб в авиакатастрофе под Смоленском в России. Вместе с делегацией он хотел посетить Катынское кладбище, расположенное под Смоленском. Должен был произнести речь во время траурных мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине катынской трагедии. Кладбище является международным мемориальным комплексом жертвам тоталитарных репрессий. Трагедия произошла в 9:54 по киевскому времени 10 апреля 2010 года. На борту, кроме президента, были его жена и ряд польских чиновников. Никто не выжил.

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Дата
19
марта

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