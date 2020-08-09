СМИ нашли вероятное местонахождение короля Испании

Вероятно, король Хуан Карлос находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Фото: pixabay

После того, как бывший король Испании Хуан Карлос, оставил свою страну из-за расследования о коррупции, он, наверное, уехал в Объединенные Арабские Эмираты.

На фотографии, опубликованной испанской медиа-группой NIUS, видно, что бывший монарх прибывает в Абу-Даби, сообщает ВВС.

Отъезд Хуана Карлоса вызвал в Испании большие споры о монархии и спекуляции о том, куда поехал бывший король. СМИ Испании ранее сообщали, что он находится в Доминиканской республике или в Португалии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елизавета II отказалась от давней традиции

Теперь появились сообщения о том, что Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби. По сообщениям, бывший король близок с наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду ан-Нагаяну.

Официально его местонахождение пока не подтвердили. Королевская семья и правительство Испании отказываются комментировать его местонахождения.

Перед етим бывший монарх Испании, король Хуан Карлос I заявил, что покидает Испанию, чтобы жить в другой стране на фоне финансового скандала.