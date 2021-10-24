Смертельный выстрел Болдуина: в центре внимания следствия оказались два человека

Работника, который заменял постоянного реквизитора на съемках фильма с Алеком Болдуином, обвиняют в смерти Галины Гатчинс. Фото: Instagram/halynahutchins

В день смерти оператора-украинки 42-летней Галины Хатчинс на съемках фильма в США за реквизит отвечало лице, которое работало вместо постоянного реквизитора.

Об этом пишет The New York Post.

По информации издания, до трагедии на съемочной площадке царил хаос.

В тот день примерно шесть членов съемочной группы объявили забастовку из-за неудовлетворительных условий труда - переработки и проблемы с зарплатой. Они собирались покинуть площадку.

Среди тех, кто ушел, был реквизитор. Вместо него к работе приступило другое лицо, имя которого не раскрывается. Именно его обвиняла в произошедшем неназванная помощница режиссера со сценарием, которая заявила об этом спасателям по телефону 911.

"Этот подонок кричал на меня за обедом через замены. Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за это", - говорила она.

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Трагедия произошла примерно через 6 ч. после замены части съемочной группы.

Источники утверждают, что Хатчинс выступала за безопасные условия труда. В своем Instagram она выразила солидарность с протестовавшими коллегами по съемкам.

Тем временем в центре внимания дела о гибели Хатчинс и ранения режиссера Джоэла Суоза оказались два человека.

Это оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, и ассистент режиссера Дэйв Голлс, пишет DW.

Ґутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал ее Алеку Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", отмечается в предварительном отчете полиции.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшая Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".