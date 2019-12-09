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понедельник, 09 декабря 2019 08:18

Смертельный полет. Впервые погиб человек на реактивном ранце

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Смертельный полет. Впервые погиб человек на реактивном ранце
Во время полета на реактивном ранце погиб человек. Фото: uk.wikipedia.org

Во время полета на реактивном ранце австралиец Кельман Ричес упал с высоты около семи метров. Трагедия произошла в Пуэрто-Рико при подготовке к местного фестиваля, пишет Лига.Новости.

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По предварительной информации, ранец взорвался. Наряду с Ричеса в это время никого не было, поэтому больше никто не постраждав.Чоловика отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Это первый известный случай аварии на реактивном ранце со смертельным исходом.

Дополнительные подробности происшествия не сообщаются.

В результате авиаударов армии Башара Асада и союзных ему войск РФ в провинции Идлиб в Сирии погибли гражданские.

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Дата
09
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