Смертельное ДТП с Ксенией Собчак: появились новые подробности

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 693
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1035
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1152
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2718
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 4797
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 873
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1908
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 639
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1719
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4428
Фото
Все фото
9
3
13
5
6
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Вершину Олимпа замело хлопьями снега: фото и видео
Вершину Олимпа замело хлопьями снега: фото и видео
Видео
Все видео
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Целая страна осталась без электричества
Целая страна осталась без электричества
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1125
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 522
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 909
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1026
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2160
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 405
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
понедельник, 11 октября 2021 06:25

Смертельное ДТП с Ксенией Собчак: появились новые подробности

  Комментировать
Смертельное ДТП с Ксенией Собчак: появились новые подробности
Собчак опровергла сообщения о гибели второй пассажирки Volkswagen. Фото: facebook.com/sob4ak

Вторая пассажирка автомобиля Volkswagen Оксана Садовник, пострадавшая в ДТП в российском городе Сочи, не погибла.

Об этом сообщила российская журналистка Ксения Собчак в Telegram "Кровавая барыня", опровергнув информацию о смерти женщины.

"Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, сообщение о том, что она вторая погибшая - ложь. Мужчина без ума от сообщений о его смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию - оно тяжелое. У нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку", - говорится в посте.

Отмечается, что продолжаются поиски родственников погибшей в ДТП женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области

"По поводу девушки, которая сказала, что она подруга погибшей Екатерины (вторая пассажирка Volkswagen. - Gazeta.ua), и мы якобы игнорируем ее просьбу. Мы не игнорируем, мы ищем родных Екатерины и ее дочери, и мы их найдем. Подруга почему-то нам их (контакты. - Gazeta.ua) не дала, поэтому мы делаем это самостоятельно. С отцом Роберта (водитель автомобиля. - Gazeta.ua) мы связались, он в больнице, завтра будет какая-то конкретика", - отметила Собчак.

Она заверила, что всем пострадавшим будет оказана помощь

"Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы - так уж случилось - остались живы", - резюмировала журналистка.

Авария произошла вечером 9 октября. В лобовом столкновении сошлись Maybach, в котором ехала Ксения Собчак с командой, и Volkswagen. Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Звезда получила многочисленные травмы и шок от того, что произошло. По ее словам, у нее сотрясение мозга. В ассистентки, которая была пассажиркой Maybach, тоже. После столкновения Собчак потеряла сознание. В тот же вечер она полетела с Сочи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смертельное ДТП с Ксенией Собчак: появились новые подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 4311
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 4257
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 3537
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 3422
&quot;Какая может быть работа? Выживаем&quot; - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
39
 Просмотров: 2718
Мир
Сложно ходить и говорить: здоровье Саакашвили резко ухудшилось
Сложно ходить и говорить: здоровье Саакашвили резко ухудшилось 1 Просмотров: 117
Испанке поставили диагноз "гомосексуальность" на приеме у гинеколога
Испанке поставили диагноз "гомосексуальность" на приеме у гинеколога Просмотров: 657
Грабитель дважды за сутки пытался ограбить тоже отделения банка
Грабитель дважды за сутки пытался ограбить тоже отделения банка Просмотров: 189
После суточного блэкаута в Ливане восстановили электроснабжение
После суточного блэкаута в Ливане восстановили электроснабжение Просмотров: 153
Коррупционный скандал: канцлер Австрии ушел в вынужденную отставку
Коррупционный скандал: канцлер Австрии ушел в вынужденную отставку Просмотров: 711
Больше всего комментируют
5
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребинский
2
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
2
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
1
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
1
Covid-19 в Украине: 15,9 тыс. новых больных, 250 смертей
Голосов: 178
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть