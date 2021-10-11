Смертельное ДТП с Ксенией Собчак: появились новые подробности

Собчак опровергла сообщения о гибели второй пассажирки Volkswagen. Фото: facebook.com/sob4ak

Вторая пассажирка автомобиля Volkswagen Оксана Садовник, пострадавшая в ДТП в российском городе Сочи, не погибла.

Об этом сообщила российская журналистка Ксения Собчак в Telegram "Кровавая барыня", опровергнув информацию о смерти женщины.

"Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, сообщение о том, что она вторая погибшая - ложь. Мужчина без ума от сообщений о его смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию - оно тяжелое. У нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку", - говорится в посте.

Отмечается, что продолжаются поиски родственников погибшей в ДТП женщины.

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"По поводу девушки, которая сказала, что она подруга погибшей Екатерины (вторая пассажирка Volkswagen. - Gazeta.ua), и мы якобы игнорируем ее просьбу. Мы не игнорируем, мы ищем родных Екатерины и ее дочери, и мы их найдем. Подруга почему-то нам их (контакты. - Gazeta.ua) не дала, поэтому мы делаем это самостоятельно. С отцом Роберта (водитель автомобиля. - Gazeta.ua) мы связались, он в больнице, завтра будет какая-то конкретика", - отметила Собчак.

Она заверила, что всем пострадавшим будет оказана помощь

"Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы - так уж случилось - остались живы", - резюмировала журналистка.

Авария произошла вечером 9 октября. В лобовом столкновении сошлись Maybach, в котором ехала Ксения Собчак с командой, и Volkswagen. Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Звезда получила многочисленные травмы и шок от того, что произошло. По ее словам, у нее сотрясение мозга. В ассистентки, которая была пассажиркой Maybach, тоже. После столкновения Собчак потеряла сознание. В тот же вечер она полетела с Сочи.