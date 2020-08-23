Смертельная вечеринка: 13 человек погибли во время давки в ночном клубе

В Перу 13 человек погибли во время давки в ночном клуби.Фото: Pixabay

В Перу во время давки в ночном клубе погибли по меньшей мере 13 человек. Трагедия произошла, когда участники вечеринки пытались скрыться от полицейского рейда.

Генерал Перуанского национальной полиции Орландо Веласко Мухика сообщил, что инцидент произошел в одном из заведений в Лиме. Так, в субботу вечером полиция была вызвана в ресторан Thomas Restobar в районе Лос-Оливос столице Перу, в связи с тем, что там проходила незаконная вечеринка, на которой присутствовало более 120 человек, пишет CNN.

Отмечается, что в Перу действуют обязательные мероприятия по социальной дистанцирование, большие общественные собрания запрещены, а по всей стране объявлен комендантский час на фоне распространения COVID-19.

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В официальном заявлении Министерства внутренних дел сообщается, что полиция не использовала "любые виды оружия или слезоточивый газ для очистки помещений".

Когда люди начали покидать площадку на 2-м этаже, пытаясь скрыться от полиции, они попали в давку и были раздавлены на лестнице.

В заявлении полиции говорится, что стражи порядка начали расследование с целью установления владельцев ночного клуба и лиц, ответственных за это событие. Также были арестованы 23 подозреваемых.

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