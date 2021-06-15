Смерть Навального навредит России - Байден

Байден объяснил, чем грозит Путину смерть Навального в колонии. Фото: Интерфакс

Смерть заключенного оппозиционера Алексея Навального нанесет вред отношениям РФ с остальным миром.

Об этом Байден накануне саммита в Женеве предупредил российского коллегу Владимира Путина, сообщает CNBC.

По его словам, "смерть Навального стала бы еще одним признаком того, что Россия практически не намерена придерживаться основных фундаментальных прав человека".

"Это была бы трагедия. На мой взгляд, это только навредило бы его (Путина - ред.) отношениям с остальным миром и, в частности, со мной", - сказал Байден на пресс конференции после саммита НАТО.

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В понедельник НАТО обнародовало совместное заявление, в котором признало агрессивные действия России "угрозой евроатлантической безопасности". В частности, в альянсе выразили обеспокоенность наращиванием военной силы РФ, кибератаками и гибридными войнами, аннексией Крыма и дезинформационными кампаниями, которые финансирует Кремль. Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве.