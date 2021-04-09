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пятница, 09 апреля 2021 09:05

Смерть мужчины во время задержания: врач в суде назвал причину

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Смерть мужчины во время задержания: врач в суде назвал причину
Афроамериканец 46-летний Джордж Флойд скончался 25 мая прошлого года после того, как был задержан полицией в Миннеаполисе. Смерть наступила от удушения, по заключению эксперта. Фото: REUTERS

Смерть американца Джорджа Флойда, который умер при задержании в мае прошлого, наступила от удушения. Препараты, которые он принимал, не могли повлиять на респираторную функцию его организма. Подтверждением этого есть видео, на котором частота дыхания Флойда была в пределах нормы.

Такие показания дал в суде американский пульмонолог Мартин Тобин. Медик утверждает, что Флойд умер от недостатка кислорода в результате удушающего приема, который применил полицейский Дерек Шовин, пишет ТАСС.

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"Флойд умер от низкого уровня кислорода. Это привело к повреждению мозга, а также вызвало аритмию, которая остановила его сердце", - заявил эксперт.

Между тем адвокат полицейского, обвиняемого в гибели Флойда, представил в суде новое видео. Эти кадры свидетельствуют, что офицер не душил Флойда коленом, как считалось ранее.

Афроамериканец 46-летний Джордж Флойд скончался 25 мая прошлого года после того, как был задержан полицией в Миннеаполисе, главном городе штата Миннесота. Полицейский, который задерживал мужчину, прижал его шею коленом и не отпускал даже тогда, когда задержанный говорил, что не может дышать. История Флойда вызвала волну протестов против неправомерных действий полиции. Мирные протесты во многих городах США сопровождались погромами и грабежами: люди поджигали и громили машины и магазины.

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