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среда, 27 октября 2021 00:58

Смерть или освобождение. Саакашвили не хочет в тюремную больницу

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Смерть или освобождение. Саакашвили не хочет в тюремную больницу
Саакашвили в тюремную больницу не хочет. Фото: Интерфакс

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отказался от перевода в тюремную больницу в Глдане.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор пока эту ситуацию не завершит либо моя смерть, либо мое освобождение. В любом случае я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму", - написал в письме Саакашвили, сообщает "Грузия Online".

Экспрезиденту Грузии уже дважды понадобилась реанимация, сообщил его адвокат.

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"Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Однако могу прямо сказать, что политзаключенный Саакашвили не умрет", - сказал адвокат.

Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что лечебное учреждение №18 специальной пенитенциарной службы не безопасно для бывшего президента Михеила Саакашвили. Установили, что больница не отвечает требованиям, необходимым для оказания полноценной медицинской помощи.

"Инфраструктура и среда не исключают риски вербальной агрессии и шума, словесных оскорблений и психологического давления со стороны определенных групп заключенных", - сказала она.

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