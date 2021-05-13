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четверг, 13 мая 2021 10:56

Словакия будет покупать российскую вакцину

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Словакия будет покупать российскую вакцину
Словакия будет использовать "Спутник V". Фото: Reuters

В Словакии с июня планируют использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский.

По его словам, правительство Словакии убедил венгерский опыт использования "Спутник V".

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Окончательное решение о приобретении российской вакцины правительство примет в ближайшие дни.

Препарат будут рекомендовать для всех людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Также Словакии приостановила использование вакцины AstraZeneca на фоне смерти пациента от тромбоза. Именно поэтому рассматривают альтернативу препарата.

Российская компания Р-Фарм производить на экспорт вакцину от коронавируса AstraZeneca.

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13
мая

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