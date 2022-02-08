Словацкий депутат осквернил флаг Украины

Украинский флаг облили водой в парламенте Словакии. Фото: TASR

В парламенте Словакии депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки вылил на флаг Украины воду на заседании.

Об этом пишет InfoPost.

Словацкие депутаты во вторник собрались на внеочередное заседание, на котором планировалось утвердить оборонное соглашение с США.

Депутаты от пророссийских партий SMER и Народной партии Наша Словакия постоянно срывали заседание и не давали выступать представителям провластных партий и власти.

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Депутаты от ультраправой партии "Народная партия Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии.

Представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.

После этого депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.

Инцидент не испугал депутатов с украинским флагом. Они стряхнули воду и продолжили стоять рядом с трибуной, демонстрируя поддержку Украины. Тогда их однопартийцы Марек Котлеба и Станислав Мизик грубо отобрали украинский флаг и дали пощечину Жияку. От удара слетела защитная маска депутата.

Впоследствии Жияк сообщил, что будет обращаться в полицию с заявлением о похищении флага.

Спикер вынужден был объявить перерыв в заседании.

Ранее государственный телеканал "Рада" уволил Полину Шишкину, работавшую там ассистенткой главного редактора, за негативные высказывания об украинском языке и флаге. Также Шишкина записала видео, в котором говорит по-украински и извиняется за свои слова,