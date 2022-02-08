Словацкий депутат осквернил флаг Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 396
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 909
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2169
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1053
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3501
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 540
Фото
Все фото
17
5
6
8
5
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
На берегу Средиземного моря нашли партию гашиша с изображением Путина
На берегу Средиземного моря нашли партию гашиша с изображением Путина
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине
Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
Видео
Все видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 927
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1818
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 792
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 23:26

Словацкий депутат осквернил флаг Украины

  Комментировать
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Украинский флаг облили водой в парламенте Словакии. Фото: TASR

В парламенте Словакии депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки вылил на флаг Украины воду на заседании.

Об этом пишет InfoPost.

Словацкие депутаты во вторник собрались на внеочередное заседание, на котором планировалось утвердить оборонное соглашение с США.

Депутаты от пророссийских партий SMER и Народной партии Наша Словакия постоянно срывали заседание и не давали выступать представителям провластных партий и власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала

Депутаты от ультраправой партии "Народная партия Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии.

Представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.

После этого депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.

Инцидент не испугал депутатов с украинским флагом. Они стряхнули воду и продолжили стоять рядом с трибуной, демонстрируя поддержку Украины. Тогда их однопартийцы Марек Котлеба и Станислав Мизик грубо отобрали украинский флаг и дали пощечину Жияку. От удара слетела защитная маска депутата.

Впоследствии Жияк сообщил, что будет обращаться в полицию с заявлением о похищении флага.

Спикер вынужден был объявить перерыв в заседании.

Ранее государственный телеканал "Рада" уволил Полину Шишкину, работавшую там ассистенткой главного редактора, за негативные высказывания об украинском языке и флаге.

Также Шишкина записала видео, в котором говорит по-украински и извиняется за свои слова,

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Словацкий депутат осквернил флаг Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 31503
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 12483
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 11655
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 9720
&quot;Пообещал - делай&quot; - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
 1 Просмотров: 8775
Мир
Россия исказила Минские договоренности - посольство США
Россия исказила Минские договоренности - посольство США Просмотров: 54
Путин испугался санкций и забрал свою яхту из Гамбурга - СМИ
Путин испугался санкций и забрал свою яхту из Гамбурга - СМИ Просмотров: 711
Тереза Мэй и президент Румынии - назвали претендентов на замену Столтенбергу
Тереза Мэй и президент Румынии - назвали претендентов на замену Столтенбергу Просмотров: 333
Семь военных погибли под лавиной
Семь военных погибли под лавиной Просмотров: 729
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
 Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
8
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
5
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Голосов: 837
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть