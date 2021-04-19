Слоны затоптали насмерть браконьера

Мужчина и двое сообщников убежали от рейнджеров, когда наткнулись на стадо слонов и их детей, один из которых затоптал браконьера на смерть / Getty Images

Браконьера затоптали слоны в ЮАР во время его бегства от рейнджеров.

Мужчина погиб в субботу в Национальном парке Крюгера, где он охотился на носорогов. Об этом пишет Daily Mail.

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Рейнджеры заявили, что обнаружили трех подозреваемых в браконьерстве после того, как нашли их следы, и начали преследовать. Мужчины бежали, но один из них был схвачен, когда рейнджеры вызвали на помощь вертолет и отряды с собаками.

Затем захваченный сказал рейнджерам, что он и его сообщники во время побега наткнулись на стадо слонов и их детей. Человек подозревает, что один из его коллег погиб, затоптанный слонами.

Когда рейнджеры проследили путь браконьеров, то обнаружили сильно изпраное тело человека, который к моменту их прибытия был уже мертв. Третий человек, вероятно, был ранен в глаз, но ему все же удалось сбежать, и теперь за ним охотится полиция. Рейнджеры сказали, что во время погони мужчины бросили сумку с топором и провизией. Также была найдена винтовка.

"Горжусь командной работой и преданностью рейнджеров, авиаторов и других подразделений. Жаль, что жизнь была потеряна без надобности. Только благодаря дисциплине, командной работе и настойчивости сможем остановить волну браконьерства на носорогов. Кампания против браконьерства - ответственность всех нас", - сказал директор Национального парка Крюгера Гарет Коулман.

Он также призвал тех, кто живет рядом с парком, помочь полиции найти и задержать третьего подозреваемого.