Слонов будут лечить марихуаной

Слоны в Варшавском зоопарке / fakt.pl

Варшавский зоопарк исследует, насколько медицинская марихуана уменьшает стресс и нервозность у животных. Первыми в программе станут слоны. Их поведение лучше всего изучили.

"Знаем, как каждый из наших слонов ведет себя, имеет ли склонность к агрессии, каково его положение в группе. Регулярно проверяем состояние здоровья каждого, делаем анализы крови. Если увидим положительные последствия, привлечем к программе других зверей", - рассказала руководитель Отдела реабилитации животных зоопарка Агнешка Чуйковская. Пишет интернет-версия польского телеканала Polsat.

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Первой пройдет экспериментальное лечение африканская слониха Фредзя. В марте умерла лидер стада Эрна. Животное должно приспособиться к новым условиям. В группе должна установиться новая иерархия.

У слонов сильная связь в стаде. Смерть близкой особи может сильно нарушить их психофизическое равновесие на несколько месяцев или даже лет.

Главный экстракт медицинской конопли - каннабидол, лишен психоактивных веществ. Стимулирует рецепторы, ответственные за выработку так называемых гормонов счастья - серотонина и дофамина. Помогают бороться с депрессией и неврозами.