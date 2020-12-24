Слоненок спасли благодаря массажу сердца

Спасенный слоненок / Twitter

Случайный медик спас в Таиланде слоненка, збитого мотоциклистом. Он сделал животному непрямой массаж сердца.

Молодого слона, который лежал на дороге в тайской провинции Чантабури, заметил фельдшер после того, как животное сбил мотоциклист. Врач Мана Сривате решил сделать слоненку непрямой массаж сердца. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

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Сривате рассказал, что в прошлом он делал эту процедуру много раз, но животным - никогда.

За возвращением слона к сознанию наблюдали другие участники дорожного движения, которые обращали внимание на поведение матери-слонихи и стада. В конце концов, через 10 мин. слон поправился. Его доставили на лечение в ветеринарную клинику. Спасатель признался, что когда слон пришел в себя, то чуть не заплакал.

После выздоровления животное доставили к месту, откуда забрали после аварии. Врачи надеялись, что стадо вернется за слоном. Когда мать услышала крики слоненка, то вернулась за ними со всем стадом.