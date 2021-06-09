Слон прошел 25 км, чтобы попрощаться с покойным другом-человеком

Слон прошел 25 км за 2:00, чтобы попрощаться с другом-покойником / SWNS.COM

Индийский слон прошел 25 км, чтобы в последний раз попрощаться со своим 74-летним наездником и другом, с которым провел 25 лет.

Слон, по имени Брахмадатан, сделал двухчасовую поездку с сыном всадника, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Об этом пишет Daily Star.

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Куннаккад Дамодаран Наир, известный как Оманчетан, ездил на слонах и тренировал их почти 60 лет. Он имел особую связь с Брахмадатаном, что заставляло местных жителей завидовать.

Пока тело Оманчетана лежало возле дома, слон стоял рядом с плачущими людьми, прежде чем коснуться тела друга. Друзья и семья покойного закричали, когда Брахмадатан попытался коснуться его хоботом. Наездник умер дома на прошлой неделе. Брахмадатаном с наездником проводили вместе каждый день.

"Когда Брахмадатан пришел на похороны, я не мог этого пережить. Они с отцом любили друг друга. Последним желанием отца было увидеть слона", - сказал сын покойного, 50-летний Раджеш.

Слоны известны тем, что посещают останки мертвых членов семьи, гладят их кости, а порой раскачиваются себя взад-вперед, как в танце, возле покойника. Слоны считаются одними из самых умных существ на Земле, но им грозит вымирание из-за того, что браконьеры убивают их ради бивней, а также из-за уничтожения их естественного ареала обитания.