Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали "Конвой свободы"

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На акции протеста против Covid-ограничений во Франции вышло более 32 тысяч человек, в Париже их разгоняла полиция.

Об этом сообщает BFMTV.

В столице Франции на улицы вышло 7600 демонстрантов. Всего в стране прошли 149 акций протеста.

Как сообщает WP, в стране задействовали 7 тысяч правоохранителей. Они применяли слезоточивый газ и штрафовали протестующих. В Париже оштрафовали более 300 митингующих и еще более 50 арестовали.

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Протестующие называют свои акции "Конвой свободы". Подобные протесты начались с Канады. Теперь акцию "Конвой свободы" ожидают в Брюсселе в понедельник, где тоже такие меры запретили городские власти.

В столице Канады и провинции Онтарио объявили чрезвычайное положение из-за "Конвой свободы", длительных протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Протесты начались как движение против требования вакцинации дальнобойщикам. В других странах тоже начали устраивать подобные акции протеста.