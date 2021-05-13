Слепота и истощение: на Эвересте погибли альпинисты

На Эвересте погибли двое альпинистов. Фото: Reuters

Швейцарский альпинист Абдул Варайх и его американский коллега Пувей Лю погибли на Эвересте, пытаясь покорить вершину.

Об этом сообщило издание News Com.

Оба альпинисты перенесли снежную слепоту и истощение. Они стали первыми жертвами в сезоне 2021-го.

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В среднем около пяти альпинистов умирают на Эвересте ежегодно.

Пандемия коронавируса уничтожила прошлогодний сезон. Однако Непал ослабил карантин, чтобы привлечь больше туристов.

Непал выдал 408 разрешений на восхождение в этом сезоне, превысив предыдущий рекорд в 381 разрешений в 2019-м.

18 апреля 2014 года 16 непальских гидов-альпинистов, большинство этнические шерпы, погибли под лавиной при поднятии на Эверест. Это наиболее смертоносное восхождение в истории самой высокой горы планеты, которая находится на границе между Непалом и Китаем.