Следы яда "Новичок" врачи нашли на коже, в крови и моче Навального

Следы "Новичка" обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального. Фото: TSN

Специалисты немецкой лаборатории бундесвера при анализе нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального. А также на бутылке, которой он пользовался во время поездки.

Об этом на закрытой встрече с членами бундестага заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе, - сообщает Der Spiegel.

Чтобы удостовериться в этом немецкие эксперты дополнительно исследовали отобранные образцы в мюнхенском институте фармакологии и токсикологии федеральных вооруженных сил.

Как отмечалось, следы были минимальными, однако специалистам удалось выявить запрещенное во всем мире вещество. Они не сомневаются в правдивости результатов.

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2 сентября стало известно, что в анализах российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Навальный стал жертвой преступления и его хотели заставить замолчать. Поэтому выступила с с осуждением того, что с ним произошло.