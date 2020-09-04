Германия ответила на обвинения Лукашенко из-за отравления Навального

Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск. Его спасают в немецкой клинике. Фото: REUTERS

Власти Германии резко отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко по "фальсификации доклада" немецкого правительства об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".

В Берлине заявили, что слова Лукашенко не есть правдивыми. Такое заявление сделал представитель немецкого правительства в комментарии российскому изданию ТАСС.

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"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, неправда", - отметил представитель правительства.

В немецком Кабмине отметили, что к сделанным накануне канцлером Ангелой Меркель и другими политиками заявлений о Навальном нечего добавить.

2 сентября стало известно, что в анализах российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Навальный стал жертвой преступления и его хотели заставить замолчать. Поэтому выступила с с осуждением того, что с ним произошло.