Загадочная российская радиостанция "УБВ-76" заговорила на украинском / фото: YouTube

"Слава Украине" услышали российские радиослушатели 24 декабря услышали на радиостанции "УБВ-76", которая принадлежит Вооруженным силам РФ.

В 21.00 по московскому времени, сначала звучал русский рэп, а через несколько минут лозунги, пишет Тjournal.

Радиостанция очень популярна среди радиолюбителей. Обычно в ее эфире можно услышать только жужжание, изредка прерываются на имена и цифры. В народе получила название "жужалка".

После повторяющихся криков "Слава Украине" станция прекратила вещание вообще. По словам слушателей, восстановлено был только 25 декабря. Кто и зачем сломал радиостанцию ​​пока неизвестно.

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Назначение "УВБ-76" никому не известно. Считается, что сигнал идет из военного городка Поваровo. Она изредка транслирует российские имена и цифры, а на выходе получается код. Последний раз она "говорила" 17 декабря.

Российская радиостанция "Эхо Москвы" запустила новый опрос, поинтересовавшись у россиян, кого они больше боятся встретить ночью - чеченца или украинском. "Встретить представителя какой национальности в темное время вы опасаетесь?" - звучит вопрос. 2292 (58%) из них указали, что боятся встретить украинском, а 1237 человек (31%) - чеченца. 427 человек не смогли ответить на вопрос.