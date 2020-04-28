"Скоро узнаете": Трамп анонсировал правду о Ким Чен Ыне

Президент США Дональд Трамп заверил общественность, что знает правду о Ким Чен Ына. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал правду о лидере КНДР Ким Чен Ына.

В последние дни сетью распространяются дискуссии, связанные с состоянием Ына. На фоне конспирологических теорий Трамп заявил, что северокорейский лидер в прекрасном состоянии, пишет The Guardian.

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Вскоре вы тоже узнаете правду", сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестра Ким Чен Ына возглавит режим КНДР в случае его смерти

Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля. Впервые за годы своего правления он не принял участие в торжественной церемонии по случаю годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. Официальные власти утверждают, что с Ыном всё хорошо.