"Скоординированное нападение в военном стиле" - назвали новые подробности штурма Капитолия

Руководители полиции не знали о насильственном характере штурма Капитолия до его начала. фото: Getty Images

Штурм Капитолия США 6 января 2021 года сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа был "скоординированным нападением в военном стиле".

Об этом заявил бывший глава полиции Капитолия Стивен Санд на слушании в Конгрессе 23 февраля.

Руководители полиции признали, что им не хватало данных разведки и координации.

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По словам Санда, никакая информация, которую предоставила разведка, не предусматривала таких последствий.

"Мы правильно подготовились к массовой демонстрации с возможным насилием. Вместо этого мы получили скоординированное нападение в военном стиле на моих офицеров и насильственный захват здания Капитолия", - прокомментировал он.

Агентство Санда получило отчет ФБР с предупреждением о насилии, но ни одному руководителю и ему самому не сообщили об этом отчете.

После беспорядков в Капитолии Санд подал в отставку.

В США создадут независимую комиссию для изучения "фактов и причин" штурма Капитолия сторонниками прошлого президента Дональда Трампа.