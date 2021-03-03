Школьник зверски убил родителей и 12-летнюю сестру

Подросток убил свою семью. Фото: Telegram

В Екатеринбурге, Россия, 17-летний школьник убил своих родителей и 12-летнюю сестру.

Тела трех членов семьи нашли в частном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Мать и дочь узнали сразу, а личность отца было сложно установить через раны.

"Лицо и голова трупа были изуродованы. Отец и сын одинакового роста и телосложения, поэтому сначала установить личность погибшего не удалось", - сказано в сообщении.

Подростка задержали правоохранители.

Парень в Канаде годами врал семьи, учится в университете, а когда пришло время признаться, убил всю семью. Отец 59-летний Монируз и мать 50-летняя Момотаз не могли дождаться, чтобы увидеть его выпускной, ради которого так тяжело работали.