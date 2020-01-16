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четверг, 16 января 2020 15:58

Школьница, которую достали из-под лавины, оказалась живой

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Школьница, которую достали из-под лавины, оказалась живой
12-летняя Самила Биби 18 часов ждала спасение Фото: reuters.com

В пакистанском Кашмире из-под снежной ловушки вытащили живую 12-летнюю Самилу Биби, которая 18 часов ждала на спасение. Лавина ударила по ее дому в селе Баквали в долине Нилум.

По словам ребенка, она кричала и звала на помощь, сообщает Reuters.

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У нее была сломана нога, а изо рта сочилась кровь, но заснуть девушка не смогла. Думала, здесь и умрет, не дождавшись спасения.

Спасенную Самилу доставили в больницу Музаффарабаде. Несколько членов ее семьи не спасли. Те погибли под снегом.

"Никакого грохота не слышали. Все произошло внезапно и мгновенно. Мы стояли семьей у костра, когда все произошло. Надежды найти дочь живой уже не оставалось", - говорит мать Самилы Шахназ Биби.

Ранее, в долине Нилум в Кашмире сошли лавины, а также произошел сдвиг почвы. Как следствие, погибли по меньшей мере 74 человека. Этот регион пострадал больше всего от погодной катастрофы.

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