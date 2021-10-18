Сколько заработают Pfizer и Moderna на вакцинах в 2022 году: назвали сумму

Вакцинация в Краматорске, на Донбассе / Getty Images

Компании BioNTech/Pfizer и Moderna будут доминировать на рынке вакцин против Covid-19 в следующем году. Они заработают на них $93,2 млрд, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Такие прогнозы дает компания Airfinity. Эти две фирмы будут контролировать три четверти мирового рынка вакцин против коронавируса в 2022-м. Кроме Китая. Об этом пишет Financial Times.

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Конкуренты AstraZeneca, Johnson&Johnson, российский "Спутник V" и Novavax составляют оставшуюся часть рынка. Общая стоимость рынка вакцин против коронавируса, по прогнозам, вырастет в 2022 году вдвое - до $124 млрд.

Согласно Airfinity, BioNTech/Pfizer намерены продать вакцины против Covid-19 на сумму $54,5 млрд, а Moderna - на $38,7 млрд. Это намного выше оценок аналитиков в $23,6 млрд и $20 млрд, которые были раньше.

Данные Airfinity показывают, что 64% выручки Pfizer будет приходиться на страны с высоким уровнем доходов, а у Moderna на богатые страны будет припадать три четверти доходов.

В Украине две дозы вакцины от коронавируса получили 6,4 млн граждан. 7,9 млн человек иммунизировали одной дозой препарата.