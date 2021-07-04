Сколько украинцев вакцинировали в Польше

МЗ Польши сообщил сколько украинцев получили вакцину. Фото: Reuters.

Почти 30 тыс. иностранцев, среди них 10 632 украинцев вакцинировались в Польше.

"До конца июня 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против Covid-19 в Польше. Наибольшую часть составляют граждане Украины. В общем, первую дозу вакцины или одноразовой вакцины Janssen (Johnson & Johnson) получили 10 632 гражданина Украины, в то же время две дозы - 1 797", - сообщили в Министерстве здравоохранения Польши на запрос издания "Укринформ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 в Украине: где обнаружили всего больных

Украинцы прививаются в Польше на тех же условиях, что и граждане страны. Вакцина - бесплатная. Иностранцы, которые имеют право на жизнь и работу в стране, получают электронное направление на вакцинацию автоматически. Другие могут получить направление у личного врача первого контакта на основании загранпаспорта.

Всего в Польше провели 30 млн прививок. Полностью имунизувались 13,7 млн человек.

С начала кампании по вакцинации в Украине провели 2 901 017 прививок, сообщает Министерство здравоохранения. При этом полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата - 841 291 человек.