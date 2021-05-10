Сколько стран до сих пор не получили вакцины от коронавируса

Примерно 10 стран до сих пор не получили вакцины. Фото: Reuters

Примерно 10 стран в мире все еще ждут поставки первых партий вакцин против коронавируса.

Большинство из этих стран находятся в Африке. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает АР.

Последними в очереди за препаратом находятся Чад, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея и Танзания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: BioNTech увеличит мощности производства вакцины Pfizer

Из-за задержек и недостаток вакцин африканские страны еще больше отстают от остального мира в развертывании кампании вакцинации населения от коронавируса.

Украина "накроет" еще не одна волна Covid-19 из-за низкого уровня вакцинации граждан. Вероятно, увеличение количества больных Covid-19 будет наблюдаться после майских праздников. Кроме этого, Сорока предположил, что очередные волны болезни можно ожидать в конце лета или в начале осени.