Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика

В польских магазинах многие продукты стоят дешевле, чем в Украине. На часть из них нередко устанавливаются акции. Такие товары обычно маркируются желтыми или оранжевыми ценниками, а скидки на них могут достигать 50% и более.

Продукты в Польше високого качества. Молочные лучше, чем в Украине, рассказала Gazeta.ua уполномоченная президента польского города Валбжих по делам иностранцев Ирина Рерих.

"Хорошие по качеству молоко, сметана, обычный и твердый сыр, йогурты. Польша делает довольно неплохие колбасы, мясо вкусное. Среди фруктов нравятся польские яблоки, виноград. А вот сливы не очень хорошие. Недостает здесь украинских арбузов и дынь. Картофель не очень", - сказала Ирина.

Автор: Gazeta.ua

Рыба в польских магазинах на любителя, добавила украинка.

"Они делают ее кислой, добавляют много уксуса. Купить селедку – проблема. Для этого нужно ехать, например, в украинский магазин", - добавила Ирина Рерих.

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Сколько украинцы зарабатывают в Польше, тратят на аренду жилья и с какими проблемами сталкиваются, Ирина Рерих рассказала в эксклюзивном інтерв'ю для Gazeta.ua. Читайте по ссылке: "Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен": какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше.

Украинцы, работающие в Польше легально и имеющие карту побыту, ежемесячно имеют право получать на каждого своего несовершеннолетнего ребенка 500 злотых - примерно 3,2 тыс. грн. Также перед началом каждого учебного года на школьников в украинских семьях выдают по 300 злотых – на книги, тетради, канцтовары.