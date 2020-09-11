Сколько россиян считают себя бедными

60% россиян оценивают свое материальное положение как среднее. Фото: Pixabay

В России четверть людей оценивают материальное положение своих семей как плохое.

Почти две трети - как среднее, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса 27 августа.

60% россиян оценивают свое материальное положение как среднее, каждый четвертый (26%) дает негативную оценку, а каждый седьмой (14%) - положительную оценку благосостояния своей семьи. Индекс самооценки материального положения составил 48 п., как и в августе 2019 года.

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В то же время 25% россиян ожидают ухудшения своего благосостояния через год. 24% граждан РФ надеются на улучшение ситуации. 41% опрошенных считают, что в 2021-м будут жить так же, как и сейчас (+4 п.п. с июля). Индекс социальных ожиданий составил 40 п., +5 п. с июля, и это самое высокое значение с февраля 2020 года.

Нынешнее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, 49% оценили его как среднее. После весны это максимальные значения положительных оценок.

Негативно охарактеризовал нынешнюю экономическую ситуацию каждый третий (34%), что на 4 п.п. меньше, чем в июле, и на 9 п.п. - чем в мае. Таким образом, индекс оценок экономического положения в России составил 27 п. и вернулся к докризисному уровню марта (30 п.).

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